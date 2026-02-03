Kadıköy'de 1 kişinin yaralandığı trafik kavgası kamerada

İSTANBUL (AA) - Kadıköy D-100 kara yolunda geçen yıl 17 Ağustos'ta 1 kişinin yaralandığı trafikteki silahlı kavgaya ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolunda meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin kamera kaydına ulaşıldı.

Görüntüler soruşturma dosyasına eklenirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde bulunan 3 ruhsatlı tabanca, 42 fişek ve 1 boş kovanın da deliller arasında bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, trafikte tartıştığı A.A.Ç'yi (29) silahla yaralayan şüpheli M.S.C'nin 18 Ağustos'ta tutuklandığı, diğer şüpheliler S.C. (43), F.G. (31) ve D.Y'nin (29) ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.