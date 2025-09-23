Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı
İstanbul Kadıköy'de yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kaynak: AA
Kadıköy'de yolcu indiren bir metrobüse, arkadan gelen bir metrobüs çarptı.
Acıbadem Metrobüs Durağı'nda yolcu indiren metrobüse, Söğütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine seyreden başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, herhangi bir yolcu yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Yolcular, başka metrobüslere aktarıldıktan sonra kaza yapan araçlar çekildi.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.