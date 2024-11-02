Kadıköy'de Açık Radyo eylemi: "Açık Radyo, açık kalmalı"

Açık Radyo Dayanışması’nın çağrısıyla radyonun dinleyicileri, RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo için, Kadıköy İskele Meydanı’nda toplandı.

“Açık Radyo Açık Kalmalı” yazılı pankart açan dinleyiciler, RTÜK Üst Kurulu’nun lisans iptali kararını geri almasını istedi.

Yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının RTÜK tarafından resmi olarak iptal edildiği belirtilerek, radyonun tamamıyla bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakıldığı kaydedildi.

"AÇIK RADYO AÇIK KALMALI"

Açıklamada Açık Radyo’nun kelimenin tam anlamıyla bağımsız bir radyo olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

“Ama biliyoruz ki biz dinleyicilerine, halka, emekçilere, ezilenlere, bir parçası olduğumuz ekosisteme ve en önemlisi gerçeklere ve hepimizin haber alma hakkına tüm yüreğiyle bağlı olan bir Radyodur. Radyomuzun sessizliği kabul edilemez. Avustralya'da tarihin en büyük orman yangınında itfaiyenin çıkardığı sesleri taklit eden saksağanı, balinaların birbirleriyle iletişim kurarken çıkardıkları melodik sesleri, yeryüzünün en eski dili olan Boa’yı konuşan son insanın sesini, Antarktika'da küresel ısınma nedeniyle kırılan buzulların sesini Açık Radyo'da dinledik. Noam Chomsky, Arundathi Roy, Greta Thunberg ve daha nice önemli isimle yapılan söyleşileri Açık Radyo'da dinledik. Açık Radyo'nun sesi susturulursa temsil ettiği değerlerin üstü kapatılmış olur. Bu özelliklere sahip olan radyo kapatılamaz! Yapılan başvuru doğrultusunda Üst Mahkeme yürütmeyi durdurmalıdır. RTÜK lisans iptali kararını, geri almalıdır! Açık Radyo açık kalmalı!"