Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' ve Aziz Yıldırım tezahüratları

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları yaptı.

Spor
  • 11.12.2024 20:14
  • Giriş: 11.12.2024 20:14
  • Güncelleme: 11.12.2024 20:19
Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' ve Aziz Yıldırım tezahüratları
DHA

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki ikinci golün ardından, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

'Aziz Yıldırım' tezahüratları yapan Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına giden takıma da tepki gösterdi.

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
BirGün'e Abone Ol