Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' ve Aziz Yıldırım tezahüratları
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki ikinci golün ardından, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.
'Aziz Yıldırım' tezahüratları yapan Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına giden takıma da tepki gösterdi.