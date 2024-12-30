Kadıköy'de ana su şebekesi borusu patladı: 5 katlı bina tahliye edildi
Kadıköy'de akşam saatlerinde ana su şebekesine ait boru patladı. Olay yerine gelen ekipler, akan tazyikli suyu keserek çalışma başlattı. Patlama nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta ana su şebekesinin borularının patlamasıyla tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.
Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.