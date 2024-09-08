Kadıköy'de aracın önünü kesip içindekilere saldırdılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Suadiye Sahil Yolu’nda seyir halindeki aracın önünü kesen bir grup, otomobillerinden inerek durdurdukları araçtaki 3 kişiyi yumruklarla darbetti

İddiaya göre, trafikte otomobilleriyle ilerleyen bir grup, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki aracın önünü kesti.

Yolun bir şeridini trafiğini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi. Şüpheliler durdurdukları araçtaki 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kalabalık grup küfürler savurarak araçtakileri yumruklarla darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Araç içerisindekileri darbeden şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı.