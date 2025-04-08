Kadıköy'de bir anne oğlunu anlattı: "Burnu kırık, vücudunda darp izleri, kafasında dikiş var"

18 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi, ertesi gün de gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ardından tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen üniversite öğrencileri akşam saatlerinde Kadıköy İskele'de buluştu. Sloganlar atarak “Gençlik Dayanışma Sahnesi” etkinliği için Ferstival Park'a yürüyen öğrenciler, tutuklu arkadaşlarının isimlerini tek tek okudu. Silivri'den gönderilmiş mesajlar okundu.

Üniversiteler adına hazırlanmış ortak bildirinin ardından tutuklanan, gözaltında kötü muamele gören öğrencilerin aileleri söz aldı. Çocuğu tutuklu olan bir baba, alandaki gençlere, “Kızlarımız, oğullarımız merhaba. Yüreğindeki sevgiyle toplumu kucaklayanlar merhaba. Kampüslerinden çıkarak toplumla, halkla umudu taşıyanlar merhaba. Bu ülkeye, bu halka cesaret bulaştıranlar merhaba, çoban ateşi yakanlar merhaba” diyerek seslendi ve şöyle konuştu:

"BAKIN GÖZLERİMİZE, HİÇ KORKUNUN ESAMESİ VAR MI?"

“Zor günler yaşıyoruz, karanlık günler. Bir umudumuz sizde. Demokratik, barışçıl, meşru bir tepki gösterdiniz. Neşeniz ile, şarkılarınız ile, vicdanınız ile bunu yaptınız. Gururluyuz, onur duyuyoruz. Yüz binlerce insan sizlerle dayanışma içerisinde. Sıra arkadaşlarınız haksız, hukuksuz tutuklandılar. Onlardan sizlere selam var, sizleri çok özlüyorlar. Sıra arkadaşlarına, ailelerine kavuşmak istiyorlar. Ve, umutlarını hiç tüketmemişler. Ailelere sesleniyoruz. Korkuyu aştık. Bakın gözlerimize, hiç korkunun esamesi var mı? Bakın çocuklarımıza, gözlerinde hiç korkunun ifadesi var mı? İktidara sesleniyoruz, çocuklarımız derhal bırakılsın”

"BURNU KIRIK, VÜCUDUNDA DARP İZLER VAR, KAFASINDA DİKİŞ VAR"

23 yaşındaki Kaan Kütük’ün annesi de “Oğlumun eziyetlerini anlatmak istiyorum" diyerek söz aldı ve "Saraçhane’de bir kız, polis tarafından tekmeyle darp ediliyor. Ona yardım edeyim derken biber gazı sıkıp, yere yatırıyorlar benim çocuğumu. 3 kişi dövüyorlar, kafasına silahla vuruyorlar. Burnu kırık, vücudunda darp izleri var, kafasında dikiş var. Kaburgası ağrıyor ve nefes almakta çok zorluk çekiyor ve şiddetten artık bayılıyor. İki koluna giriyorlar, sürükleyerek, ayağında ayakkabısı yok, Gayrettepe'ye götürülüyor" dedi. Anna "Bunların hiç mi anneleri, babaları yok. Bu nasıl bir vicdan?” diye sordu.