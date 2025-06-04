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Kadıköy'de bir dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 19:49
  • Giriş: 04.06.2025 19:49
  • Güncelleme: 04.06.2025 19:49
Kaynak: AA
Kadıköy'de bir dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.

Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kopan parçalar alt katın balkonuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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