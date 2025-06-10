Kadıköy'de bir lojistik firmasında İsrail protestosu: 5 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de bir lojistik firmasında İsrail'e ticareti protesto eylemi yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İsraillilere ait bir lojistik firmasının Türkiye temsilcisi olduğu ileri sürülen firmanın Kadıköy'deki binasında eylem yapan bir grup İsrail'e ticareti protesto etti.

Polis ekipleri eylemcilere müdahale etti ve 5 kişiyi gözaltına alarak Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Emniyet yetkilileri olayda herhangi bir rehin alma durumunun olmadığını, 5 kişinin de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürldüğünü belirtti.