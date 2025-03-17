Kadıköy'de çöp kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kadıköy'de geri geri gelen çöp kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, T.K.'nin kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen I.Y. (82) isimli kadını altına alarak ezdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, I.Y.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.