Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul Kadıköy'de denizde br erkeğin cansız bedeni bulundu.

Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sabah 07.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da meydana geldi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin incelemelerinin ardından 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen, cansız bedenin C.K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Rıhtımda yürürken denize düştüğü iddia edilen C.K.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.