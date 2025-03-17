Kadıköy'de drift atan kadın sürücüye 48 bin 378 lira ceza kesildi
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de drift atan kadın sürücüye, 48 bin 378 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 14 Mart'ta Bostancı mevkisinde kadın sürücünün aracıyla drift attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.N.Ç. gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 48 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konuldu.