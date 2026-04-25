Kadıköy'de eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu: 107 kişiye gözaltı

Kadıköy’de eğlence mekânları ve bazı iş yerlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da polis ekipleri, Kadıköy’de uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyonun hedefinde gece kulüpleri, bazı işletmeler ve bu mekânların çevresinde faaliyet gösterdiği belirtilen şüpheliler yer aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, ilçedeki bazı eğlence mekânları ile çevredeki iş yerlerinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

NTV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında 8 gece kulübü ile 4 farklı işletme mercek altına alındı. Bu işletmeler arasında alkol satış bayisi, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satışı yapılan iş yerleri de bulunuyor.

Operasyonda işletme sahipleri, müdürleri, çalışanlar ve “torbacı” olarak değerlendirilen kişiler dâhil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, şüphelilerle ilgili arama ve el koyma işlemleri için de talimat verildiğini bildirdi.