Kadıköy'de gol sesi çıkmadı: Fenerbahçe Devler Ligi biletini Portekiz'e bıraktı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica ekibi ile karşı karşıya geldi.Chobani Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayan maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniel Siebert yönetti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalarak tur şansını rövanş maçına bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de, Estadio da Luz’da oynanacak.