Kadıköy'de güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de, kadın güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan G.K'ye (34), istasyon girişinde Ç.A. (36) bıçakla saldırdı.

Yüzünden, kolundan ve sırtından yaralanan G.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin mağdura karşı kin beslediği için olayı gerçekleştirdiği ve 11 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Şüpheli Ç.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, istasyon girişindeki görev alanında oturan G.K'ye hızla yaklaşan şüphelinin saldırması, çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen kadın güvenlik görevlisini bıçaklaması yer aldı.