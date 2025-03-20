Kadıköy'de halk sokakta: Kalabalık her geçen saniye artıyor

İstanbul Kadıköy'de de yurttaşlar Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar kapsamında eylem düzenledi.

Kadıköy sokaklarında, "Kadıköy uyuma iradene sahip çık", "Hükümet istifa", "Diplomasız Erdoğan" sloganları yankılandı.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kalabalık her saniye arttı.

Mahalle halkı pencerelerden tencere tava çalarak destek oldu.