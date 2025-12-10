Kadıköy'de iş kazası: Çukura düşen işçi yaralı olarak çıkarıldı
Kadıköy’de sondaj sırasında açılan çukura düşen işçi, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kadıköy'de inşaattaki sondaj çalışması sırasında çukura düşen işçi kurtarıldı.
Yaralı olarak çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.35 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'taki inşaat şantiyesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sondaj çalışması sırasında ayağı kayan işçi, açılan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından inşaat işçisi düştüğü çukurdan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler olaya ilişkin inceleme başlattı.