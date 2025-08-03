Kadıköy'de İsrail protestosu: 1 kişi gözaltına alındı

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan yurttaşlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

“Soykırıma, açlığa, ablukaya direnen Gazze’nin yanındayız” yazılı pankart açan yurttaşlar, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Kahrolsun Siyonist İsrail devleti”, “Soykırımı izleme tam ambargo uygula” , “Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor” sloganları atarak Süreyya Operası önünden Kilise Meydanı’na (Kalkedon) yürüdü.

Yurttaşlar ellerindeki tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail’in Gazze'ye yardım malzemeleri girişini engellemesini protesto etti.

"FİLİSTİNLİLER YALNIZCA BOMBA VE KURŞUNLARLA DEĞİL, AÇLIK SEBEBİYLE DE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Filistin Eylem Komitesi’nden Sacide Uras tarafından yapılan basın açıklamasında Gazze Şeridi’nde İsrail işgal rejimi tarafından, ABD’nin tam desteğiyle gerçekleştirilen soykırımın neredeyse iki yıldır devam etiğini belirtilerek, “60 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, nüfusun tamamına yakınının yerinden edildiği, hastaneler dâhil sivil altyapının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı soykırım koşullarında Filistinliler yalnızca işgalcilerin bomba ve kurşunlarıyla değil, aynı zamanda kendilerine dayatılan açlık sebebiyle de hayatını kaybediyor” denildi.

"BUGÜNE KADAR EN AZ 150 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ"

Açıklamada, İsrail’in Gazze’yi tam abluka altına alarak gıda ve ilaç dâhil her türlü insani yardım girişini tamamen bloke edildiği hatırlatıldı ve “Bugüne kadar aralarında çocukların da olduğu en az 150 kişi, sorumluluğu tamamen işgalcilere ve işbirlikçilerine ait olan bu kıtlık sebebiyle açlıktan öldü. Önümüzdeki gün ve haftalarda bu sayının çok daha artması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.



Gazze’deki kıtlığın derhal durdurulması çağrısında bulunan komite, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin temel ihtiyaçlara erişiminin hemen, koşulsuz ve kesintisiz şekilde sağlanması istendi.

"İSRAİL'E TAM VE MUTLAK AMBARGO" TALEBİ

Açıklamada, Türkiye’nin İsrail ile olan diplomatik ve ticari ilişkilerini sürdürmesi eleştirilerek, “Yalnız bırakılan Filistin halkının açlıktan ve soykırımın diğer veçhelerinden kurtulması, kendi toprağında yaşamaya devam etmesi ve özgürlüğüne kavuşması, Siyonist işgal devletinin her alanda tamamen yalnızlaştırılması, tam ve mutlak bir ambargo uygulanması ve sonuç alıcı yaptırımlara uğratılması, işlediği suçlardan ötürü hesaba çekilmesi ve cezalandırılmasından geçiyor” denildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamanın son bulmasının ardından eyleme katılan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Eyleme katılanlar ise polislere tepki gösterdi. Polis aracına bindirilerek karakola götürülen kişinin gözaltına alınma nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.