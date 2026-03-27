Kadıköy'de kent suçu planına karşı buluşma çağrısı: "Rıhtım halkındır, rantçıların değil!"

Haber Merkezi

Kadıköy Rıhtım’da planlanan devasa cami projesine karşı yurttaşlar sokağa çıkıyor. Kadıköy halkının çağrısıyla yarın saat 17.00’de bir araya gelecek bölge halkı İskele Meydanı’nda “Kadıköy’üme dokunma” diyerek ses yükseltecek.

Projenin ihtiyaç değil kent suçu olduğu belirtilen çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"Suyumuza, toprağımıza, yeşil alanlarımıza göz diken, talan eden, memleketi şantiyeye çevirip kurutan siyasi iktidar şimdi de Kadıköy Rıhtımı’na darbe vuracak yeni bir projeyi gündeme aldı.

Kadıköy, son yıllarda iktidarın simgesel alanları dönüştürme politikalarının en son hedefi hâline geldi. Kalamış Marina, Kalamış Park, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Kuşdili Çayırı, Meydan Proje uygulamaları derken şimdi de Rıhtım’da devasa bir cami projesi dayatılıyor.

Kamu yararı, bilimsel veriler ve kent halkının iradesi yok sayılarak başlatılan bu proje, yargı süreci devam ederken fiilen hızlandırıldı, alan tahliye edildi ve iktidar tarafından alelacele kurulan bir cami yaptırma derneği eliyle inşaat zemini hazırlandı.

Açıktır ki siyasi iktidar rıhtıma cami projesiyle Kadıköy’deki laik yaşam kültürünü baskılamayı amaçlıyor. Derinleştirdiği ekonomik krizi ve yoksullaşmayı gizlemeye çalışarak siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Sürekli büyüyen kentimizde, biyolojik arıtma tesisi için ayrılmış bu bölgenin devasa bir yapılaşmaya kurban edilmesi, toplum ve çevre sağlığının göz ardı edilmesi kabul edilemez.

Kadıköy, nefes aldığımız, özgür ve laik yaşamı hep birlikte ürettiğimiz bir kamusal alandır. Rıhtım, halkındır; rantçıların, sermaye projelerinin değil.

Bir an önce bu projenin hayata geçirilmesi ısrarından vazgeçilmelidir. Kadıköy’ün geleceğine Kadıköy’lüler karar vermelidir.

Kadıköy halkı gereksinimlerini bilmektedir. Kenti daha yaşanabilir kılmak için tüm gücümüzle ve dayanışmamızla mücadele etmeye kararlıyız.

Kadıköy halkı olarak konuya ilişkin itirazlarımızı, görüşlerimizi ortak, kitlesel bir basın açıklamasıyla duyuracağız. Katılımınızı, katkınızı bekliyoruz."