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Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki bina çöktü

Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki bina kısmen çöktü. Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Güncel
  • 26.09.2024 12:13
  • Giriş: 26.09.2024 12:13
  • Güncelleme: 26.09.2024 12:15
Kaynak: AA
Kadıköy'de kentsel dönüşümdeki bina çöktü
Fotoğraf: AA

Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında büyük kısmı yıkılan binada kısmi çökme meydana geldi.

Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokağı'nda yıkım işlemleri yapılan bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü. Binanın çöken kısmından kopan bazı parçalar bitişikteki caminin duvarına doğru devrildi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

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