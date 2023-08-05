Kadıköy'de korku evinde yangın

Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan eğlence amaçlı kullanılan korku evinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Kadıöy'de, saat 19.00 sıralarında Eğitim Mahallesi, Ünal Sokak'ta iş merkezinde yangın meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan korku evinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında eğlence amaçlı kullanılan 'korku evi' kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.