Kadıköy'de kritik puan kaybı: 1-1

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi konuk etti. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Bu sonuçla Fenerbahçe 43, Göztepe ise 36 puana yükseldi. Mücadelenin önemli anları:

16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

JANDERSON SKORU EŞİTLEDİ

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

İkinci yarının ilk bölümünde Göztepe, Fenerbahçe'nın geride bıraktığı boş alanlardan faydalanıp bir iki fırsat yakaladı ancak bu pozisyonları değerlendiremedi.

60'ncı dakikadan itibaren oyunun kontrolüne eline alan ve baskıyı artıran Fenerbahçe, final paslarında zorlanınca pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertliler baskısına rağmen golü bulamayınca maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Domenico Tedesco, son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ı Göztepe karşısında yedek soyundurdu.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Domenico Tedesco, Göztepe karşısında kalede Ederson'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matte Guendouzi görev alırken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba şans buldu. Fenerbahçe'de gol ayağı ise Anderson Talisca oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

ALVAREZ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ağrıları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

Sakatlığının ardından Aston Villa maçında forma giyen Meksikalı orta saha, ağrılarının artması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Bu isimlerin yanı sıra Meksikalı orta saha Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Kaleci Tarık Çetin de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

EN-NESYRİ KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Yusuf En-Nesyri, Göztepe müsabakasında kadroya dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası sonrası izinli olduğu için Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçında kadroda yer almayan En-Nesyri, Göztepe maçına kulübede başladı.

En-Nesyri, Fenerbahçe ile son olarak 11 Aralık tarihindeki Brann müsabakasında görev almıştı.

Faslı oyuncu, 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1 de Avrupa maçında forma giymezken, 46 gün sonra kadroda yer aldı.