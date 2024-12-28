Kadıköy'de kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası
Kadıköy'de bir dernekte kumar oynadıkları öne sürülen 6 kişiye 38 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 24 Aralık'ta kumar oynatıldığı gerekçesiyle Acıbadem Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve dernek ruhsatı bulunan bir adrese baskın düzenledi.
Söz konusu adreste, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 38 bin 550 lira ceza kesildi.
Baskında, 408 oyun pulu ve 1 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu M.C.Ş'nin yanı sıra E.A. ve krupiye olarak çalışan bir kişi, haklarında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.