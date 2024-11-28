Kadıköy'de kuyumcuyu darbedip 2 kilo 600 gram altın çalan 2 zanlı tutuklandı

Kadıköy'de girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini darbedip 2 kilo 600 gram çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 18 Ekim'de, Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'nde kuyumcu dükkanına giren 2 kişinin, iş yeri sahibi A.D'yi (72) darbederek etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki 2 kilo 600 gram altını çalmasıyla ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin kuyumcudan hırsızlık yaptıktan sonra yaya olarak kaçtıkları tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve iş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden Erkan E. (54) Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, zanlının üst aramasında 5 bin avro ve 38 bin 700 lira ele geçirildi. Çalışmaları devamında ekipler, diğer şüpheli Ümit T'yi de (37) gözaltına aldı.

Sorgulamalarında, şüpheli Erkan E'nin 2 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Ümit T'nin ise 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, müşteri gibi içeri giren 2 kişiden birinin iş yeri sahibini darbetmesi, diğer zanlının yanında getirdiği çuvala altınları koyması, ardından olay yerinden kaçmaları yer alıyor.