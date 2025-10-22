Kadıköy'de metroda elindeki 'oyuncak tüfek' ile video çeken çocuk gözaltına alındı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan metro istasyonunda, elindeki 'oyuncak tüfeği' yolculara doğrultarak telefonuyla video çeken 17 yaşındaki A.B.Ö. isimli çocuk Ümraniye'de gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da metroda elinde 'oyuncak tüfek' ile video çeken A.B.Ö (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Kadıköy bulunan metro istasyonunda yaşandı. Elindeki tüfekle metroya binen bir kişi aynı zamanda olay anını kamerayla kaydetti.
Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde A.B.Ö. olduğu öğrenilen şüphelinin elindeki tüfeği yolculara doğrultarak video çektiği tespit edildi.
Şüpheli A.B.Ö polis ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.
A.B.Ö'nün elindeki tüfeğin 'oyuncak' olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.