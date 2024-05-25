Kadıköy'de okul müdürü mezuniyet töreninde protesto edildi

İstanbul'da Kadıköy Anadolu Lisesi'nin okul müdürü Ali Fuat Güney, mezuniyet töreninde konuşma yaptığı sırada öğrencilerin sırtını dönmesiyle protesto edildi. Güney'in daha önce öğrencileri okuldan kovmakla tehdit ettiği belirtildi.

İstanbul'da lise öğrencileri okuldan kovmakla öğrencileri tehdit eden okul müdürü Ali Fuat Güney’e mezuniyet töreninde sırtını dönerek tepki gösterdi

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, daha önce henüz öğrenilemeyen bir nedenle okulun müdürü Ali Fuat Güney tarafından bazı öğrenciler okuldan kovulmakla tehdit edildi.

Okulda bu yıl son sınıf olan öğrenciler geçtiğimiz günlerde okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde kendilerini tehdit eden okul müdürünün konuştuğu sırada sırtlarını dönerek bu duruma tepki gösterdi.

Bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.