Kadıköy'de otomobilin camından sarkarak dans eden kadına ve sürücüye para cezası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de seyir halindeki otomobilin camından sarkarak dans eden kadın ile aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

Bağdat Caddesi'nde seyir halindeki aracın camından bir kadının sarkarak dans ettiği anlar cep telefonu kamerayla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye atan kişileri yakalamak için çalışma yaptı.

Otomobilin plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü S.S. ile ön yolcu koltuğunda bulunan ve camdan sarkarak dans eden T.S.Y. gözaltına alındı.

Sürücü ve yolcuya, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "emniyet kemeri takmamak suçlarından" ayrı ayrı 2 bin 979 lira para cezası kesildi.