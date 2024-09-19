Kadıköy'de özel bir öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

İstanbul'da özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A yurt bahçesinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Volkan sokakta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, yurt görevlileri yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cansız bedenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı.

Olay Yeri inceleme ekipler K.A' nın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.