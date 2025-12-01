Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Sarı-kırmızılıların golünü 27'nci dakikada Leroy Sane kaydederken, Fenerbahçe'nin sayısı 90+5'te John Duran'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray 33 Fenerbahçe ise 32 puana yükseldi. Mücadeleye dair her şey:

İki takımın mücadeleye başladığı ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Dorgeles Nene, İsmail Yüksek, Julian Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, En Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen.

Mücadelenin önemli anları:

1. dakika: Karşılaşma başladı.

Mücadadele 20 dakika geride kalırken iki takım da önemli bir pozisyon üretemedi.

25. dakika Okan Buruk, hakem Yasin Kol tarafından uyarıldı.

27. dakika Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla dışarı gitti.

27. dakika GOL Attığı iki çalım sonrası ceza sahası dışından şutunu çeken Leroy Sane, topun rakip savunmaya çarpıp yön değiştirilmesiyle topta sarı-kırmızılıları öne geçirdi: 0-1.

30. dakika Gol sevinci sırasında Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a yabancı madde isabet etti.

36. dakikada Nelson Semedo yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

38. dakikada Fenerbahçe sol kanatta Archie Brown'la etkili geldi. İngiliz oyuncunun içeri çevirdiği topa son anda müdahalede bulunan Kazımcan mutlak golü önledi.

40. dakikada Mario Lemina sarı kart gördü.

41. dakikada Fenerbahçe duran topta gole yaklaştı. Arka direğe yapılan ortada Marco Asensio'nun vuruşu az farkla auta çıktı.

44. dakikada Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambol sonrasında Edson Alvarez'e çarpan top ağlarla buluştu. Ancak gol VAR uyarısı sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

45+4. dakikada Marco Asensio'nun topun gelişine yaptığı nefis vuruş az farkla dışarı gitti.

45+5. dakikada Kaleci Ederson'la karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz tecrübeli kaleciyi geçemedi.

46. dakikada Okan Buruk sarı kart gördü.

49. dakikada Osimhen, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, Ederson son anda uzandı ve topu köşeden çıkardı.

60. dakikada Davinson Sanchez'in taşıyıp ceza sahasına çevirdiği topta Leroy Sane'nin şutu az farkla dışarı gitti.

63. dakikada En Nesyri'nin yerine John Duran, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Anderson Talisca oyuna girdi. Nesyri çıkarken yuhalandı.

64. dakikada Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

66. dakikada Ederson sarı kart gördü.

72. dakikada Victor Osimhen sararan bir diğer oyuncu oldu.

76. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine genç oyuncu Arda Ünyay oyuna girdi.

78. dakikada Uğurcan Çakır sarı kart gören bir diğer oyuncu oldu. Aynı dakikada Nene'nin yerine Oğuz Aydın, İsmail Yüksek'in yerine ise Fred oyuna girdi.

90+5. dakikada John Duran, Levent Mercan'ın ortasında yaptığı şık kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi: 1-1 ve maç bu skorla sona erdi.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Benden önceki derbileri değerlendiremem çünkü ben burada değildim. Bu maçı Fenerbahçe ailesi için kazanmak istiyorum. Rakibimize değil kendimize odaklandık. Bugün çok güçlü bir kadromuz ve kulübemiz var. Bu maçta önemli olan şey taktik değil, enerji ve odaklanma."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'nin nefesini tutup izlemeye hazır olduğunu görüyoruz. Deplasmanda oynayan bir takımız, sakin olmalıyız ve kendi oyunu oynamalıyız. Rakibimiz son dönemde oldukça formda bir takım.

Zorlu bir hafta geçirdik, TFF'nin verdiği cezalar ve sakatlar bizi zorladı. Yine de bazı futbolcular oynayabilecek pozisyona geldi. Lemina stoperde başlayacak, böyle bir tercih yaptık. Osimhen'in geri dönüşü çok önemli. Umarım kaliteli bir maç olur."

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı.

İki takım arasında gerginlik yaşandı.



pic.twitter.com/WOj1c0qXuC — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) December 1, 2025

TARİHTEN NOTLAR

İki takım arasında 116 yılı aşan rekabet, bir kez daha sahne aldı. 17 Ocak 1909’da başlayan Papazın Çayırı’nda ilk kez karşılaştıklarında sahadan 2-0’lık Galatasaray galibiyeti çıkmış, bu maçta rekabetin ilk golünü sarı-kırmızılıların oyuncusu Emin Bülent Serdaroğlu kaydetmişti. Galatasaray, ezeli rakibine karşı oynadığı ilk 7 maçta gol dahi yememişti.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısındaki ilk golüne ve ilk zaferine 5 yıl sonra, rekabetin sekizinci buluşmasında ulaştı. 4 Ocak 1914’te Union Club sahasında oynanan İstanbul Ligi karşılaşmasını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece ilk kez gülen taraf oldu. Fenerbahçe adına derbideki ilk golü Hasan Kamil Sporel attı.

Rekabet, seyirci sayıları bakımından da ilginç bir tabloya sahip. 17 Kasım 1922’de İttihat Sahası’nda yoğun yağmur altında oynanan maç, yalnızca 14 kişinin izlediği derbi olarak kayıtlara geçti.

Hakem Fethi Tahsin Başaran’ın maçı şemsiye ile yönetmek zorunda kalması, bu karşılaşmayı daha da özel kılıyor. Öte yandan, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 21 Eylül 2003’te oynanan lig mücadelesi, 70 bin 125 seyirci ile bu rekabetin seyirci rekorunu kırdı.

REKABETİN GOL KRALLARI

İki kulüp arasındaki maçlarda en fazla golü atan isim, Fenerbahçe’den Zeki Rıza Sporel. Efsane oyuncu, Galatasaray ağlarını 27 kez sarsarak listenin zirvesinde yer alıyor. Onu Fenerbahçeli Alaattin Baydar (24 gol), Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis (20 gol) ve Galatasaraylı Metin Oktay (19 gol) izliyor.

Rekabetin iki tarafında da forma giyen Tanju Çolak ise toplam 22 golü bu maçlara sığdırdı. Lig maçları özelinde bakıldığında; Galatasaray adına Metin Oktay 9, Fenerbahçe’de ise Aykut Kocaman 8 gol ile takımlarının en golcü isimleri konumunda.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin en fazla oynayan futbolcusu, Galatasaray’ın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren. Efsane file bekçisi, kariyeri boyunca derbilerde 55 kez görev yaptı.

Rekabetin bazı dönemlerinde iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamakta zorlandı.

Fenerbahçe, 20 Kasım 1949’da kazandığı maçtan sonra 11 derbide galip gelemezken, bu seri 22 Şubat 1953’teki 1-0’lık galibiyetle son buldu.

Galatasaray’ın galibiyet hasreti ise daha uzun sürdü. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 1942’deki 3-1’lik zaferin ardından 18 maç boyunca Fenerbahçe’yi yenemedi; seri 1 Aralık 1946’daki 1-0’lık skorla sonlandı.