Kadıköy'de restorana silahla ateş edilmesine ilişkin 5 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir restorana silahla ateş edilmesine yönelik 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan'da Acıbadem Caddesi'nde bir iş yerine maskeli iki kişi tarafından 3 el ateş edilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

İş yerine 3 merminin isabet ettiğini belirleyen ekipler, incelenen kamera görüntülerinden gece saatlerinde yaya olarak iş yerinin yakınına gelen 2 kişinin bir süre beklediğini, sonrasında birinin iş yerine yönelik 3 el ateş ettiğini, ardından koşarak ayrıldıklarını tespit etti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler S.Y. (17), B.Y. (16), F.İ. (19), E.S. (18) ve M.A'yı (19) 9 Nisan'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın saldırının talimatının T.Y. isimli kişi tarafından verildiğini söylemesi üzerine ekiplerce bu yönde de çalışma başlatıldı.

Küçük yaştaki iki şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, emniyette işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.