Kadıköy'de restorana silahlı saldırı: Şüpheli yaralı olarak yakalandı

İstanbul Kadıköy’de bir restorana kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yaralı olarak yakalandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir restorana kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yaralı olarak yakalandı. Restoranın bulunduğu sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri restoran ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.