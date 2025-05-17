Kadıköy'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kadıköy'de restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'ndeki 10 katlı binanın giriş katında yer alan restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.

İş yeri çalışanları yangını kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, binanın üst katlarını duman sardı.

Binada oturan yaşlı ve hasta bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla binadan tekerlekli sandalyeyle çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Görgü şahidi Recep Akyıldız, yangının fritözdeki yağın sıçrayarak alev alması sonucu çıktığını söyledi.