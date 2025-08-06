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Kadıköy'de rüzgarın etkisiyle savrulan demir panonun çarptığı kadın yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 18:38
  • Giriş: 06.08.2025 18:38
  • Güncelleme: 06.08.2025 18:38
Kaynak: AA
Kadıköy'de rüzgarın etkisiyle savrulan demir panonun çarptığı kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kadın, rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir panonun çarpması sonucu yaralandı.

Bostancı Mahallesi'nde inşaat alanını çevrelemek için kullanılan demir panolardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savruldu. Pano, o sırada yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Yere düşen kadının yardımına önce çevredekiler koştu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

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