Kadıköy'de servis minibüsünün bariyerlere çıktığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışmasının ardından bariyerlere çıktığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki 34 NYU 027 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.
Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.
Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.