Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı emniyet şeride çekerek indi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hafif ticari aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.