Kadıköy'de sokak hayvanları için dayanışma etkinliği: "Yan Yana"

Kadıköy'de, 21 Aralık'ta sokak hayvanları için dayanışma etkinliği "Yan Yana" düzenlenecek.

Etkinlikte, yerel sanatçılar, aktivistler ve yaşam savunucularının da yer alacağı etkinlik Arthere İstanbul'da gerçekleşecek.

Program kapsamında, tematik bir sergi, performans, hayvan hakları üzerine konuşmalar ve kermes yer alacak.

Etkinlikte, ayrıca, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar sokakta yaşamaya uygun olmayan hayvanların sahiplendirilmesi yapılacak.

Sanatçılara yapılan açık çağrıyla bir araya getirilmiş hayvan/hayvan-insan ilişkisi üzerine düşünen sanat eserlerinin satışından elde edilecek gelirle ise hayvanların tedavisi gerçekleştirilecek.