Kadıköy'de taksi denetimi

Kadıköy'de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimde, 9 taksi şoförüne toplam 7 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

9 taksi şoförüne kemer takmadığı, levhalara ve yer işaretlerine uymadığı ve belediye çalışma izni olmadığı için toplam 7 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Bir taksi şoförünün çalışma izni olmadığı için aracı bağlanarak Yediemin Otoparkına çekildi.