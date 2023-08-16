Kadıköy'de tartıştığı kadını 4’üncü kattan ittiği iddia edilen avukat tutuklandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 38 yaşındaki kadını camdan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen 41 yaşındaki avukat Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel 16.08.2023 10:07 Giriş: 16.08.2023 10:07

Güncelleme: 16.08.2023 10:12 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA