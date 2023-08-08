Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı

Kadoıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadını ve köpeğini güçlükle kurtardı. Saldırıya uğrayan kadın, köpeği tasmasız gezdiren sahibinden şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuriye İrtem, köpeği ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Mehmet B.'nin sahibi olduğu tasmasız köpek, İrtem ve köpeğine saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla İrtem ve köpeği kurtarıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KÖPEĞİ ZOR KURTARDILAR

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sahilde tasmasız olarak gezdirilen köpek, İrtem'in kucağında olan köpeğe saldırıyor. Yere düşen İrtem'in yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Bir vatandaş köpeği ve kadını kurtarmak için, saldıran köpeğe tahta parçası ile vurduğu görülüyor. Uzun uğraşlar sonucunda kadın ve köpeği kurtarılıyor. El ve kol bölgesinden yaralanan Nuriye İrtem İskele Polis Merkezi'ne giderek, köpeğini tasmasız olarak gezdiren Mehmet B.'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan köpeğin ise tedavi için veterinere götürüldüğü öğrenildi.(DHA)