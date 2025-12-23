Kadıköy'de Vaclav Cerny farkı

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe derbide evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Maçın önemli anları:

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

CERNY'DEN ŞIK GOL

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

54. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine ortasına hareketlenen Szymanski, soldan atağa katılan Levent Mercan'a topu aktardı. Levent'ten önce son anda araya giren Emirhan meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.

55. dakikada Beşiktaş üst üste 2 pozisyon buldu. İsmail Yüksek'in hatasında meşin yuvarlağı kapan Orkun Kökçü ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Tarık topu kornere gönderdi.

Kullanılan korner atışının ardından Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

58. dakikada Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzun pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Siyah-beyazlı ekip deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.