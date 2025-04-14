Kadıköy'de yıkım sırasında 5'inci kattan düşen kepçe operatörü ağır yaralandı
Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan yapılan bir binada kepçe aşağı düştü. Olayda ağır yaralanan kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Kadıköy ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.
Olay, 12.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Begonya Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın 5'inci katındaki kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kepçe operatörünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.