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Kadıköy'de yurttaşların yürüyüşü başladı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurttaşlar hukuk ve demokrasi talebiyle ülkenin dört bir yanında sokaklarda. Kadıköy'de on binlerce kişi yürüyüşe başladı.

Güncel
  • 23.03.2025 18:27
  • Giriş: 23.03.2025 18:27
  • Güncelleme: 23.03.2025 18:54
Kaynak: Haber Merkezi
Kadıköy'de yurttaşların yürüyüşü başladı

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının tutuklanmasının ardından yurttaşlar demokrasi ve hukuk talebiyle sokaklara akmaya devam ediyor.

Kadıköy'de binlerce yurttaş yürüyüşe başladı.

Yurttaşlar yürürken "Hak hukuk adalet" ve "Diplomasız Erdoğan" sloganları arttı.

SOL Parti de "Kadıköy sokaklarında yürüyoruz. Yasaklarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız yok hükmünde. Bu halk size teslim olmayacak. Hep birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.

18.50'de Kadıköy'den Saraçhane'ye gitmek üzere yürüyüşe başlayan on binlerce yurttaş Söğütlüçeşme İstasyonu'na ulaştı.

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