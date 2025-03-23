Kadıköy'de yurttaşların yürüyüşü başladı

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının tutuklanmasının ardından yurttaşlar demokrasi ve hukuk talebiyle sokaklara akmaya devam ediyor.

Kadıköy'de binlerce yurttaş yürüyüşe başladı.

Yurttaşlar yürürken "Hak hukuk adalet" ve "Diplomasız Erdoğan" sloganları arttı.

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasını protesto eden binlerce yurttaş Kadıköy'de yürüyüşe başladıhttps://t.co/WCiUc7n0L1 pic.twitter.com/NvQNANC7tT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025

SOL Parti de "Kadıköy sokaklarında yürüyoruz. Yasaklarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız yok hükmünde. Bu halk size teslim olmayacak. Hep birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.

📍 Kadıköy sokaklarında yürüyoruz. Yasaklarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız yok hükmünde.

Bu halk size teslim olmayacak. Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/5vSMSltPzF — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) March 23, 2025

18.50'de Kadıköy'den Saraçhane'ye gitmek üzere yürüyüşe başlayan on binlerce yurttaş Söğütlüçeşme İstasyonu'na ulaştı.