Kadıköy'de yurttaşların yürüyüşü başladı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurttaşlar hukuk ve demokrasi talebiyle ülkenin dört bir yanında sokaklarda. Kadıköy'de on binlerce kişi yürüyüşe başladı.
İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının tutuklanmasının ardından yurttaşlar demokrasi ve hukuk talebiyle sokaklara akmaya devam ediyor.
Kadıköy'de binlerce yurttaş yürüyüşe başladı.
Yurttaşlar yürürken "Hak hukuk adalet" ve "Diplomasız Erdoğan" sloganları arttı.
Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasını protesto eden binlerce yurttaş Kadıköy'de yürüyüşe başladıhttps://t.co/WCiUc7n0L1 pic.twitter.com/NvQNANC7tT— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025
SOL Parti de "Kadıköy sokaklarında yürüyoruz. Yasaklarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız yok hükmünde. Bu halk size teslim olmayacak. Hep birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.
📍 Kadıköy sokaklarında yürüyoruz. Yasaklarınız, tutuklamalarınız, baskılarınız yok hükmünde.— SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) March 23, 2025
Bu halk size teslim olmayacak. Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/5vSMSltPzF
18.50'de Kadıköy'den Saraçhane'ye gitmek üzere yürüyüşe başlayan on binlerce yurttaş Söğütlüçeşme İstasyonu'na ulaştı.
Kadıköy'den Saraçhane'ye gitmek üzere yürüyüşe başlayan on binlerce yurttaş Söğütlüçeşme İstasyonu'na ulaştıhttps://t.co/WCiUc7n0L1 pic.twitter.com/JoDsQIfKDA— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025