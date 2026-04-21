Kadıköy'deki cami projesine karşı hukuki süreç başlatıldı: Mimarlar Odası'ndan açıklama

AKP iktidarının tartışmalı projelerinden biri olan Kadıköy Rıhtımı’ndaki cami için hukuki süreç başlatıldı. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan ve mayıs ayında temelinin atılması beklenen projeye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, dolgu alana yapılmak istenen cami ve yer altı otoparkı projesine karşı dava açtı.

Oda, yapılaşmanın önünü açan koruma kurulu kararlarının şehircilik ilkelerine, kıyı mevzuatına ve koruma hukukuna “açıkça aykırı” olduğunu vurgularken bilim insanları ve yaşam savunucuları ise "Bilim, teknik ve toplum yararına aykırı bütün uygulamalar durdurulmalı" dedi.

Kadıköy sahilindeki dolgu alana yapılması planlanan cami ve yeraltı otoparkı projesiyle ilgili TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu alanın geçmişte biyolojik arıtma tesisi amacıyla oluşturulan bir dolgu olduğu hatırlatılarak kamusal kıyı alanı olarak korunması gerektiği vurgulandı. İstanbul’un en yoğun aktarma merkezlerinden biri olan bölgede yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli bir yapı ve geniş ölçekli yer altı otoparkının ciddi trafik ve erişim sorunları yaratacağı ifade edildi.

SİLUETİ BOZAR

Mimarlar Odası, kıyıların Anayasa ve Kıyı Kanunu uyarınca herkesin eşit kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek dolgu alanlarının ancak 'zorunlu ve üstün kamu yararı' halinde yapılaşmaya açılabileceğini belirtti. Ayrıca projenin, tarihi çevre ve kentsel sit alanları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına vurgu yapılan açıklamada, yapı yüksekliği ve kütlesinin Haydarpaşa Garı ve çevredeki tescilli yapılarla uyumsuz olduğu, kıyı silüetinin bozulacağı uyarısı yapıldı.

ÜÇ KEZ İPTAL EDİLDİ

Projeye ilişkin davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin üç kez iptal kararı verdiği ancak kararların üst mahkeme tarafından kaldırıldığı ve dosyanın şu an Danıştay aşamasında olduğu kaydedilen açıklamada son olarak 2026 tarihli yeni koruma kurulu kararını da yargıya taşındığı ifade edildi.

Söz konusu kararla dolgu alanının Maliye Hazinesi adına tescil edilmesinin önünün açıldığı, bunun da kıyının kamusal niteliğini zedelediği belirtildi. Hukuki süreç devam ederken fiili adımlar atılmasına tepki gösterilen açıklamada "Kamusal kıyı alanını tehdit eden bu hukuka aykırı kararla birlikte konuyla ilgili tüm proje ve onaylar derhal geri çekilmeli; bilim, teknik ve toplum yararına aykırı bütün uygulamalar durdurulmalıdır" denildi.