Kadıköy esnafından operasyon tepkisi: "Kadıköy’ün sosyal dokusuna haksız bir gölge düşürülüyor"

HABER MERKEZİ

Kadıköy Esnaf Derneği, geçen hafta eğlence merkezleri ve çeşitli iş yerlerine düzenlenen operasyonlar sonrasında yapılan bazı haberlerde esnafın hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Esnafın uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek yansıtılmasının en temel hukuk ilkelerinden biri olan 'masumiyet karinesini' zedelediği kaydedildi.

Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonrası 89 kişi gözaltına alınmış 75'i tutuklanmıştı. Operasyon sonrasında yayınlanan bazı haberlerde esnaf hedef gösterilmişti.

MASUMİYET KARİNESİ ZEDELENMEKTEDİR

Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) bu duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Herhangi bir suç tespiti bulunmayan esnafımızın, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek yansıtılması, en temel hukuk ilkelerinden biri olan 'masumiyet karinesini' zedelemektedir” denildi.

GENELLEYİCİ VE HEDEF GÖSTEREN BİR ANLAYIŞ

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Genelleyici ve hedef gösteren yayın dili, sadece adı geçen işletmelerin ticari itibarına zarar vermekle kalmamakta; aynı zamanda Kadıköy’ün Türkiye’nin gözbebeği olan sosyal ve kültürel dokusuna da haksız bir gölge düşürmektedir. Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Kadıköy’deki işletmelere yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonuna ilişkin yer alan; eksik, yanıltıcı ve esnafımızı peşinen suçlu ilan eden haberler nedeniyle bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu operasyon kapsamında, aralarında dernek üyelerimizin de bulunduğu 7 işletmeci gözaltına alınmış; yapılan işlemlerin ardından savcılık ifadesine dahi gerek duyulmaksızın serbest bırakılmışlardır. Mevcut aşamada haklarında kesinleşmiş herhangi bir suç tespiti bulunmayan esnafımızın, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek yansıtılması, en temel hukuk ilkelerinden biri olan 'masumiyet karinesini' zedelemektedir. Bu tür genelleyici ve hedef gösteren yayın dili, sadece adı geçen işletmelerin ticari itibarına zarar vermekle kalmamakta; aynı zamanda Kadıköy’ün Türkiye’nin gözbebeği olan sosyal ve kültürel dokusuna da haksız bir gölge düşürmektedir. Kadıköy esnafı, uyuşturucu ve benzeri her türlü yasa dışı faaliyetin karşısında dün olduğu gibi bugün de en kararlı duruşu sergilemektedir.

TÜM YASAL HAKLARIMIZI SAKLI TUTTUĞUMUZU BİLDİRİRİZ

İşletmelerimiz; vatandaşlarımızın güvenle sosyalleştiği, huzurlu ve denetlenebilir alanlardır. Bu güven ortamının korunması için emniyet birimleri ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiğimizi, münferit iddiaların tüm bir ilçeye ve esnaf camiasına mal edilmesini asla kabul etmediğimizi bir kez daha vurgularız. Basın mensuplarını ve yayın kuruluşlarını; kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken sorumlu habercilik ilkelerine bağlı kalmaya ve sadece resmi süreçlerle doğrulanmış bilgiler üzerinden yayın yapmaya davet ediyoruz. Yanıltıcı haberlerle esnafımızın ve Kadıköy’ün itibarını zedeleyen yaklaşımlara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”