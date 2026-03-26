Kadıköy halkı tartışmalı projeye karşı sokağa çıkacak: "Bilimsel veriler göz ardı edildi"

Kadıköy halkı, İstanbul Kadıköy Rıhtımı'na yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesine karşı bir araya gelecek.

28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelecek olan yurttaşlar, "Rıhtım, halkındır; rantçıların, sermaye projelerinin değil" diyecek.

Tartışmalara neden olan İstanbul Kadıköy Rıhtımı'na yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesine yönelik süreç devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK'tan yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığı'nın gönderdiği tahliye yazısı doğrultusunda 17 Mart Salı itibarıyla, projenin yapılacağı alanda yer alan Kadıköy Açık Otoparkı kapatıldı.

Kadıköy halkı adına yapılan açıklamada, "Suyumuza, toprağımıza, yeşil alanlarımıza göz diken, talan eden, memleketi şantiyeye çevirip kurutan siyasi iktidar şimdi de Kadıköy Rıhtımı’na darbe vuracak yeni bir projeyi gündeme aldı" ifadeleri yer aldı.

"KAMU YARARI GÖZ ARDI EDİLDİ"

Açıklamada, Kalamış Marina, Kalamış Park, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Kuşdili Çayırı gibi alanlarda uygulanan projelerin ardından, Rıhtım’da devasa bir cami projesinin dayatıldığı belirtildi. Açıklamada, bu projenin kamu yararı, bilimsel veriler ve kent halkının iradesi göz ardı edilerek başlatıldığı kaydedildi.

"Kadıköy, nefes aldığımız, özgür ve laik yaşamı hep birlikte ürettiğimiz bir kamusal alandır. Rıhtım, halkındır; rantçıların, sermaye projelerinin değil" mesajı verilen açıklamada, Kadıköy halkının kentteki yaşam kalitesini korumak ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olmak için mücadeleye devam edeceği belirtildi.