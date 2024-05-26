Kadıköy İmam Hatiplilere her kapı açılıyor: Okul arkadaşları ülkeyi yönetiyor

Erdoğan’ın kızları Sümeyye ve Esra Erdoğan’ın okul arkadaşları da kamuda kritik görevlerde. Kadıköy İmam Hatip Lisesi mezunları Merkez Bankası, THY, Dışişleri Bakanlığı, Ziraat GYO ile Enerji Bakanlığı bürokratı...

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun arkadaşlarının kamuda kritik görevlere getirildiği bilinirken dikkatleri çeken bir başka ayrıntı daha açığa çıktı.

28 ŞUBAT’IN YIL DÖNÜMÜNDE KURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Esra Erdoğan Albayrak Kadıköy İmam Hatip Lisesi mezunu. Bu lisenin mezunları Kadıköy İmam Hatipliler (KAİM) Vakfı adı altında sık sık bir araya geliyor. Hatta Erdoğan’ın kızlarının da kurucu olduğu vakfın internet sitesinde, “Vakfın 28 Şubat darbesinin yıl dönümü olan 28 Şubat 2018 tarihinde kurulduğu” ifade ediliyor.

Ayrıca vakfın amacına dair de “28 Şubat’ın olumsuz izlerine rağmen imam hatiplilerin nasıl da dimdik, vakur, kararlı ve şahsiyetli duruşunu koruduğunu ve bundan sonra da bu onurlu duruşun ilelebet kaim olacağı vurgusu vardır. Bin yıl sürmesi umut edilen, fakat toplumun değerleriyle kavgalı bir zümrenin on yıl bile sürdüremediği bir yapıya karşın Kadıköy İmam Hatip Lisesi mezunlarının birlikteliğinden doğmuş KAİM VAKFI, toplumla barışık, köklerindeki medeniyet filizlerini yeşertmeye namzet, milletine sevdalı, ümmete ve tüm insanlığa hayrı, güzelliği ve iyiliği yaymak için koşan iyilik öncüsü bir harekettir” deniyor.

Vakfın Başkanı Kübra Filikci aynı zamanda Türk Hava Yolları’nda (THY) Eğitim Başkanı olarak çalışıyor. Vakfın Başkan Yardımcısı Saliha Uysal da İstanbul Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Vakfın bazı kurucuları ve yöneticileri ise şöyle:

• Fatih Dönmez: Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı • Hilye Banu Değerli: THY’de yönetici

• Tuğba Işık Ercan: AKP İstanbul Milletvekili

• Bekir Gezer: Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

• Eyüp Özsoy: Önceki dönem AKP Milletvekili

• Eyüp Sabri Kala: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (FSMVU) Öğretim Üyesi

• Fatma Şengül Kahraman: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

• Hafize Şule Albayrak: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi

• Hatice Karahan: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Kübra Öztürk: AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı

• İhsan Fazlıoğlu: İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi

• Peyami Ömer Özdilek: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) Yönetim Kurulu Başkanı

• Selim Çelenk: 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Düzköy Belediye Başkan seçildi. Öncesinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü olarak görev yaptı

• Şeref Kalaycı: Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı