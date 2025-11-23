Kadıköy Kozyatağı’nda ağaç kesimine tepki: Mahalleli Çınaraltı Yeşil Alanı için sokağa çıktı

Kadıköy’ün Kozyatağı Mahallesi’nde yüzlerce kişi, Modern Cami’nin yanında bulunan Çınaraltı Yeşil Alanı’ndaki ağaçların kesilmesi ve bölgenin bir işletmeye tahsis edilerek ticari projeye dönüştürülmesi girişimini protesto etti.

Çınaraltı Yeşil Alanı önünde toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından dövizlerle Kozzy AVM’ye yürüdü.

Vakıflar Müdürlüğü tarafından kiraya verilen alanda, kiracı işletmenin “ağaç taşıma” gerekçesiyle başlattığı müdahale sırasında birçok ağacın zarar gördüğü belirtildi.

Kadıköy Belediyesi’nin kesimi durdurduğu aktarılırken, mahalle sakinleri süreci “kamusal alanın gaspı ve ekolojik tahribat” olarak nitelendirdi. Eylem boyunca “Sermaye elini mahallemden çek” sloganları atıldı.

Açıklamada, alanın yalnızca bir park değil, mahalle kültürünün, toplumsal belleğin ve kuşlar ile sokak hayvanlarının yaşam alanının bir parçası olduğu vurgulandı.

Mahalleliler, herhangi bir katılımcı süreç işletilmeden, bilimsel rapor paylaşılmadan yürütülen müdahaleye karşı hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, yeşil alanın kamusal niteliğini korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.