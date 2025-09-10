Kadıköy mitinginde konuşan Özel: "Saray’ın kumpasını çözdük"

HP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen 53'üncüsünde yaptığı konuşmada, "Hepinize minnet doluyum. Kadıköy tarihinin en kalabalık mitinglerinden birinde, son yılların en kalabalık mitinginde, bize iletilen rakamlara göre 125 bin eylemci var burada. Burayı hiç şüphe yok ki sadece Cumhuriyet Halk Partililer doldurmadı. Bu meydanı dolduranlar, hedefte olanın bugün Cumhuriyet Halk Partisi değil, demokrasi olduğunu, özgürlükler olduğunun, sandık olduğunun farkında. Bu meydan farklı görüşlerden de olsa bütün demokratların, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, sosyal demokratların, liberal demokratların demokrasiyi güvence altına almak için, darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"SİCİLİ AK PARTİLİ BİR HAKİM VE BAŞKÖTÜNÜN KOORDİNASYONUNDA İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'MIZA KAYYUM ATAMAYA KALKTILAR"

"Geçtiğimiz hafta İstanbul il Başkanlığımıza, binaya dava açtılar, başkana dava açtılar. En son defalarca reddedilen bir talebi, ayarlanmış bir mahkeme, sicili AK Partili bir hakim ve o başkötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atamaya kalktılar. Burası Kadıköy, biz birbirimizi biliriz. Hepinizi çok seviyoruz. Biz dayanışmayı büyütüyoruz. Omuz omuza hep birlikte büyüyoruz, biz kazanacağız.

Nazım Hikmet şöyle sesleniyor Kadıköy'e: 'Ey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu. Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, Karadeniz'e döküleydin, Karadeniz'de mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Geçeydin Boğaziçi'nden başında İstanbul havası, çarpaydın Kadıköy İskelesi'ne çarpaydın, çarpaydın, çırpınaydın.' Nazım Hikmet'in Kadıköy'üne selam olsun.

"BİR KİŞİNİN İKTİDARI SÜRSÜN DİYE HER ŞEY GÖZE ALINIYOR"

Bizim bin yıllık devlet geleneğimiz var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ama devletin kapılarını bu iktidar millete kapamış. İnsanca yaşamak isteyen herkese kapamıştır. Bugün herkes, bir avuç insanı ihtirasına göre yaşıyor. Bir avuç insanın huzurunu, hepimizin huzurundan önemli görüyorlar. Mahkemeler bir avuç insana hizmet ediyor. Parası olmayanlar, yoksullar her yerden dışlanıyor. Ve bir kişinin iktidarı sürsün diye her şey göze alınıyor. Biz buradan açıkça söyleyelim: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadroları, üyeleri ve bize destek veren bütün demokratlar, biz o tek adamın bu ülkenin yoksulluğu pahasına, gençlerin umutsuzluğu pahasına, küçücük çocukların hayata kapatamayacakları kadar farkla geriden başlaması pahasına o iktidarın sürmesine izin vermeyeceğiz. Asla ona teslim olmayacağız.

"EMEKLİLER YOKSULLUK DEĞİL, AÇLIK SINIRINI DAHİ ALTINDA YAŞIYORLAR"

Bu memleketin dört bir yanında soruyorum. Erdoğan sizi seviyor mu? Neden sevmiyor? Çünkü fakirsiniz. Fakir sevmeyen, zengini seven, daha çok zenginler için çalışan onları daha da zengin yapan ama halkı yoksullaştıran bir yönetim anlayışı var. Bugün Türkiye'de resmi rakamla 88 bin liranın altında geliri olanlara 'yoksul' diyor 88 bin lira yoksulluk sınırı. Memuru da, işçiyi de, hele hele asgari ücretliyi, hele hele emekliyi perişan eden bu iktidar orta sınıfı yok etti. Artık emekliler yoksulluk değil, açlık sınırının dahi altında yaşıyorlar. Maaşlar verildiği gün açlık sınırının altında kalıyor. Bunun için bu meydanlara gelenler elbette İl Başkanlığımıza yapılanlara, Ekrem Başkan'a yapılanlara, buna gösterdiğimiz tepkiye omuz verenler aslında bütün itirazları birden bu meydanlara taşıyor. Buradaki sendikaların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin katılımlarını değerli görüyoruz. Bütün dertliler, bütün ezilenler, bütün haksızlığa uğrayanlar, bütün itiraz edenler birlikte meydanlarda oldukça başaracağız, başaracağız, başaracağız.

"AVRUPA'DA YILLIK ENFLASYONUN ORTALAMASI YÜZDE 2, BİZDE 33"

Zira itiraz AK Parti'nin kara düzeninedir. 38 OECD ülkesi arasında enflasyonda birinciyiz. Avrupa'da yıllık enflasyonun ortalaması yüzde 2, bizde 33. Diyorlar ya 'bütün Avrupa da enflasyon yüksek'. Krizden, pandemiden çıkarken 2 olan 4 oldu. 3 olan 6 oldu. tedbir aldılar döndürdüler. Tek haneli enflasyonu alıp TÜİK'e göre bile yüzde 86'ya çıkartan gerçekte 2 yıl boyunca yüzde 100 enflasyonla fakiri ezen, yok sayan yoksullaştıran ama kur korumalı mevduatla zenginin parasını fakirin sırtından çoğaltan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Şimdi 27 Avrupa ülkesinde toplam 13 milyon işsiz var. Türkiye'de tek başına 13 buçuk milyon işsiz var.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNE BÖYLE SAPMA OLMAZ"

Her Eylül'de oturuluyor, Orta Vadeli Program yenileniyor. Revize ediliyor. Bakın geçen sene bugün enflasyon yüzde 17,5 olacak diye ilan etmişler. Bugün yüzde 28,5 olacak diye revize ediyorlar. Geçen sene bugün 2026 enflasyonuna yüzde 9.7 demişler. Tayyip Bey çıkmış, '2026'da tek haneli enflasyona düşeceğiz' demiş. Bugün 2026'da enflasyon yüzde 16 olacak diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle sapma olmaz. Ama geçen yıldan bu yıla baktığınız zaman ne oldu bunları değiştiren? Nasıl oldu da geçen sene yüzde 28,5 değil, yüzde 17,5 diyordun. Ne oldu? Ben size söyleyeyim. Darbe oldu. 19 Mart darbesi oldu. Ve bütün dünya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği hiçbir evrağın değerinin olmadığını gördü. Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal eden, mazbatasını iptal eden Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptı. Türkiye'nin adını bilmeyen İstanbul'un adını biliyor. Diyor ki '16 milyonluk şehrin seçimini kabul etmeyip iptal edildiği o yerde sonra 1 milyon farklı gelen kişinin bu sefer korkudan diplomasının iptal edildiği yerde, hisse senedine nasıl güveneyim? O ülkede mülk alsam tapusuna nasıl güveneyim? Ben Türkiye'ye nasıl güveneyim' diyor.

"EMEKLİYİ EZENİ, MİLLETİ EZENİ, GENÇLERİ BEZDİRENİ AFFETMEYECEĞİZ"

Bu büyük kötülüğü Türkiye'ye yapanlar kendi iktidarlarını sürdürmek için hepimizi, hepinizi yoksullaştırdılar ama bunun hesabını onlardan fitil fitil soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Benim kinim yok. Biz kinin partisi değiliz. Kindar nesil yetiştirmek isteyenler orada. Ama çok net söylüyoruz: Emeklileri pazarlardan sebzelerin meyvelerin ezilmişini toplamaya yollayanlara, asgari ücretliyi kasabın önünden geçemez hale getirenlere esnafı kredi kartlarını takla attıra attıra perişan edip iflas ettirenlere, köylüyü milletin efendisi iken artık perişan eden, hacizlere düşürenlere, köylere sarı taksilerle hacize gidenlere benim kinim var artık kardeşim. Özgür Çelik'e yapılanı affederiz. Özgür Özel'e yapılanı affederiz. Emin olun Ekrem Başkan kendine yapılanı affeder. Ama emekliyi ezeni, milleti ezeni, gençleri bezdireni affetmeyeceğiz."

"GETİR SANDIĞI, KAÇMA, MİLLET VERSİN KARARINI"

Meydandan "Tayyip istifa" seslerinin yükselmesi üzerine, Özel, "Bu meydan çok eylem gören, çok mitingler yapılan, çok güçlü bir meydan. Bu meydandan yükselen istifa sesleri sarayı titretiyor. Dizlerini titretiyor onların. Buradan Tayyip Erdoğan'a açıkça ve büyük bir netlikle, kararlılıkla sesleniyorum: Sokağa çıkamaz haldesiniz. Pazara gidemez haldesiniz. Esnafın hatırını soramayan, kimseye 'halin nedir?' diyemeyen bir haldesiniz. Meydanlar istifa diye inliyor. Eğer kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz var ise ve yaptığınızın doğru olduğunu, milletin size hak verdiğini iddia ediyorsanız, Halep orada ise arşın burada. Getir sandığı, kaçma, millet versin kararını.

"SUSMA, SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK"

Biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi Türkiye'de çok partili siyaset tehdit altında. Burada hedef bugün CHP yarın bir başka parti ve ne zamanki sıra AK Parti'ye gelecek, iş işten geçmiş olacak. Bazı sanatçılar konuşuyor. Her şeyi göze alıyorlar ama susanlar da var. Bazı sendikalar direniyor ancak teslim olanlar da var. Bazı akademisyenler konuşuyor ama cesaret gösteremeyenler var. Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara buradan sesleniyoruz: Susma, sustukça sıra sana gelecek. Kimsenin bu kara düzende tek başına kurtulacağına inancı olmasın. Söylüyorum, hep söyledim. İnanarak tekrar ediyorum: Emekliler kurtulmadan emekçiler kurtulmaz. Esnaf kurtulmadan, çiftçi kurtulmaz. Polisler kurtulmadan, gençler kurtulmadan, infaz koruma memurları kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."