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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler durduruldu

İstanbul'da T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferlerin yapılamıyor.

Güncel
  • 06.07.2024 15:16
  • Giriş: 06.07.2024 15:16
  • Güncelleme: 06.07.2024 15:16
Kaynak: AA
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler durduruldu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır" bilgisi paylaşıldı.

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