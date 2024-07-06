Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler durduruldu
İstanbul'da T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferlerin yapılamıyor.
Kaynak: AA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır" bilgisi paylaşıldı.