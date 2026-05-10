Kadıköy Rıhtıma yapılmak istenen cami projesine tepki sürüyor

İktidarın tartışmalı projelerinden biri olan Kadıköy Rıhtımı’ndaki cami projesine tepkiler büyüyor. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan ve bu ay içerisinde temelinin atılması beklenen projeye karşı Kadıköylüler, yaşam savunucuları ve meslek odaları bugün Moda Çimleri’nde bir araya geldi. “Enstrümanını, sözünü, sandalyeni kap gel” çağrısıyla düzenlenen etkinlikte yurttaşlar, “Kadıköy’ü birlikte savunalım” diyerek projeye karşı bir kez daha ses yükseltti. Müzik dinletileri ve forumların gerçekleştirildiği etkinlikte yapılan konuşmalarda “Kadıköy’de işlenmekte olan kent suçlarına, rıhtımdaki dolgu alana yapılması planlanan camiye karşı Kadıköy’ü birlikte savunuyoruz. Rıhtıma yapılmak istenen devasa cami projesi ihtiyaç değil, kent suçudur” denildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kadıköy Rıhtımı’ndaki dolgu alanına cami yapılması planına karşı çıkarak söz konusu alanın ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi için değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Oda, projenin yalnızca bir imar tartışması olmadığını, doğrudan Marmara Denizi’nin geleceğini ve halk sağlığını ilgilendiren kritik bir çevre meselesi olduğunu vurguladı.

PROJEDEN VAZGEÇİLMELİ

Açıklamada, Marmara Denizi’nin giderek derinleşen kirlilik sorunu ve müsilaj tehdidine dikkat çekilerek “Kadıköy Rıhtımı'ndaki dolgu alanı bir cami alanı değil, Marmara'yı kurtaracak ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmalıdır" denildi.

Açıklamada, Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nin Kartal’dan Üsküdar’a kadar geniş bir bölgenin atıksuyunu topladığı, günlük ortalama 833 bin metreküp atıksuyun yalnızca ön arıtma işleminden geçirilerek denize deşarj edildiği, mevcut sistemin azot, fosfor ve organik kirleticileri gidermekte yetersiz kaldığı, bunun da Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini tehdit ettiği vurgulandı.

Çözümün ileri biyolojik arıtma sistemine geçilmesi olduğu belirtilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Yargı süreci hâlâ Danıştay'da devam ederken bu alanda geri dönüşü güç imar adımları atılması, hem hukuk devleti ilkesiyle hem de bilimsel akılla bağdaşmamaktadır. Kadıköy’den deşarj edilen atıksuların bu kısımdan başka bir yere deplase edilmesi mümkün olmayacak, yani bu alan mecburen atıksu arıtma tesis alanı olarak kullanılacak; ancak caminin farklı yerde yapılması mümkün iken dolgu ve halk sağlığı için uygun olmayan, arıtma tesisi için genişleme alanına ihtiyaç varken alanı daraltacak bu proje yerinin mühendislik olarak uygun olmadığı anlaşılıyor. Bu nedenlerle bu projenin bu alanda yapılması ısrarından vazgeçilmelidir. Karar alıcıları bilimsel, teknik ve kamusal sorumluluk doğrultusunda hareket etmeye çağırıyoruz. Halk sağlığını, Marmara Denizi’nin geleceğini ve kamusal altyapı ihtiyaçlarını yok sayan bu yaklaşım kabul edilemez. Kamusal yarar yerine siyasi tercihlerle şekillenen bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Marmara’nın geleceği; rant odaklı değil, kamucu, bilimsel ve ekolojik esaslara dayanan politikalarla korunabilir."